WWE | Doudrop non vuole essere solo una comparsa | messaggio lanciato a Becky Lynch

(Di martedì 18 gennaio 2022) La scorsa settimana Bianca Belair, Liv Morgan esi sono affrontate per decidere la sfidante al titolo femminile di Raw, il match è stato vinto, un po’ a sorpresa dalla scozzese grazie all’intervento di, determinante nel mettere fuori combattimento le altre due. La campionessa è avvisataha aperto la puntata di Raw con un promo, spiegando che lei rende migliore la divisione femminile e anche le altre Superstar, per questo ha sceltocome sfidante, la eleverà ma allo stesso tempo la sconfiggerà facilmente. La scozzese non si è fatta attendere e ha detto a Big Time Becks che ha commesso un errore e lo vedrà a Royal Rumble. Tra le due litiganti si sono inserite anche Bianca Belair e Liv Morgan che hanno annunciato la loro, scontata, ...

La divisione femminile dellainfiamma Londra Bagno di folla per Becky Lynch. Nonostante sia ... riuscendo a sconfiggere in un Triple Threat Match Bianca Belair e. Anche la divisione ......RAW TAG TEAM CHAMPIONSHIP " AJ STYLES & OMOS VS RK - BRO (RANDY ORTON & RIDDLE) (c) VINCITORI E ANCORA RAW TAG TEAM CHAMPIONS: RK - BRO QUEEN'S CROWN TOURNAMENT FINALS " ZELINA VEGA VS...Tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito, la WWE ha fatto sapere che farà il suo ritorno in Arabia Saudita in grande stile il 19 febbraio 2022: “La General Entertainment Authority, in collabor ...Vince McMahon sembra aver molto apprezzato il loro match, e a riportarlo è stata proprio l’ex assistita di Eva Marie nel podcast Wilde On: “Già dalla domenica sapevo che avrei dovuto affrontare Bianca ...