“Vergogna | deve uscire” GF Vip | Katia Ricciarelli | fuori dalla Casa parlano loro Attacchi anche a Signorini

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 18 gennaio 2022) Nuova bufera sul ‘GF Vip’ e soprattutto su. Per chi sperava che le cose potessero rientrare molto prestorestare deluso perché le polemiche sono destinate a proseguire ancora a lungo. Stavolta sono state più persone a scagliarsi contro la soprano, che probabilmente non si aspettava di essere protagonista di simili vicende alla vigilia della sua esperienza. Ma non è stato risparmiato nemmeno il conduttore Alfonso, reo di aver difeso a spada tratta la donna. Nelle ultime oresi è sfogata con Manila Nazzaro, Davide Silvestri e Valeria Marini: “Non può continuare a essere salvata dalle opinioniste, Soleil, ogni volta così!”. Sui sociali commenti dei telespettatori: “‘Quella (Soleil) sempre ...