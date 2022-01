Un passo avanti che il più importante gruppo navale d' Europa compie per favorire l’equilibrio tra il lavoro e la vita privata | a partire dai neopapà

Leggi su iodonna

(Di martedì 18 gennaio 2022) Sarà inaugurato a Trieste nei primi mesi dell’anno presso la sede della Divisione Navi Mercantili della società e si chiamerà “Fincantesimo”. Stiamo parlando del primo asilo nido, ma ce ne sarà uno per ogni sito produttivo, che Fincantieri, metterà a disposizione dei suoi dipendenti. L’accordo, messo a punto dalcon il sindacato, è stato firmato alla presenza delle ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti. Leggi anche › Asili nido: un investimento per il Paese ...