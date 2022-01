Uluru | tutte le curiosità sul monolite simbolo dell’Australia

(Di martedì 18 gennaio 2022) Ecco che cos’è e come si è formato lo “strano” gigante rosso oceanico mito degli aborigenilesul-curiosauro.itL’è una grande massa rocciosa detta più propriamente monolito che si trova nell’outback australiano, nelle zone semi-desertiche del continente. E’ possibile vedere questi agglomerati imponenti di pietra da km di distanza. Il nome del “massiccio” è singolare e di origine aborigena e significa propriamente “strano”. Questo prezioso monumento naturale è conosciuto però anche sotto il nome inglese e più semplice da pronunciare Ayers Rock.e Ayers Rock sono entrambi nomi ufficiali, nonostante il primo sia il più utilizzato. Grandezza, caratteristiche e...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Uluru tutte

Strill.it

Il viaggio continua in Australia, con i miti aborigeni di, meglio conosciuta come Ayers Rock, ... La più famosa diè sicuramente Stonenehge. Non mancano neanche i riferimenti storici, dagli ...Sono 15 tende di lusso,con vista sulla montagna di, che costano da 1.400 euro a notte. Il Jumby Bay si trova su un'isola privata al largo di Antigua, nei Caraibi, ed è formato solo da ...