Scritte spray | deturpate le Mura patrimonio dell’Unesco

(Di martedì 18 gennaio 2022) Su una santella e a Porta San Giacomo: in tutto una decina di atti vandalici. Brembilla: stiamo ripulendo, ma non sarà facile.

Picco covid Emilia Romagna 2022, Bonaccini: "E' vicino" - Quarantena e test fai da te: "C'è il 30% di errori" Qui nella notte alcune persone hanno imbrattato con una bombolettail muretto ...Le, realizzate con vernice, riportavano frasi come "Governo nazista", "i vax uccidono" . Inizialmente quella limitrofe all'hub non erano state notate perché coperte a volte dalla fila ...Vandali-graffittari in azione sulle Mura di Città Alta. Nei giorni scorsi sono apparse una decina di scritte senza significato (almeno per un comune cittadino): alla base di una ...Proseguono gli atti vandalici ai danni di ospedali e centri vaccinali. Sul muro: "I vaccini uccidono. Governo nazista" ...