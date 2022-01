Sanremo 2022 | Fiorello in dubbio | Amadeus si gioca questa carta con l’amico

Leggi su vesuvius

(Di martedì 18 gennaio 2022), ancora dubbi sulla presenza disul palco dell’Ariston:però non si rassegna. L’argomento caldo in vista dell’imminente inzio della nuova edizione del Festival diè sicuramente la presenza disul palco dell’Ariston. Pare chegli abbia proposto di fare da spalla destra per tutte e cinque le sarate ma cheabbia rifiutato.dovrà davvero riuscire a fare a meno di lui quest’anno? Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.sul palco dell’Ariston (Getty Images)dovrà davvero condurrenuova edizione del Festival senza ...