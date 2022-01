Ponte sullo Stretto, un gigante esposto ai venti e dai piedi malfermi. Ma nessuno si fa domande (Di martedì 18 gennaio 2022) Di doman non c’è certezza. Così la pensava Lorenzo il Magnifico, che compose la Canzona di Bacco in occasione del carnevale del 1490. Sbagliava. Se l’energia atomica e il Ponte sullo Stretto di Messina sono gli archetipi delle nuove tecnologie e della riscoperta dei valori ambientali, agli italiani non mancano le certezze sul futuro: domani reciteranno ancora e sempre la farsa plautina iniziata nel dopoguerra. Una immortale commedia dell’arte con le solite maschere: dal Balanzone scienziato astuto al Brighella servo politico sciocco; e al povero Pantalone, l’utilizzato finale. Se valutiamo il ciclo di vita del sistema, il costo dell’energia atomica è altissimo. Supera di gran lunga sia quello delle rinnovabili sia ogni produzione tradizionale da fonti fossili. Un po’ come alimentare una caldaia a vapore con il legno di un pregiato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) Di doman non c’è certezza. Così la pensava Lorenzo il Magnifico, che compose la Canzona di Bacco in occasione del carnevale del 1490. Sbagliava. Se l’energia atomica e ildi Messina sono gli archetipi delle nuove tecnologie e della riscoperta dei valori ambientali, agli italiani non mancano le certezze sul futuro: domani reciteranno ancora e sempre la farsa plautina iniziata nel dopoguerra. Una immortale commedia dell’arte con le solite maschere: dal Balanzone scienziato astuto al Brighella servo politico sciocco; e al povero Pantalone, l’utilizzato finale. Se valutiamo il ciclo di vita del sistema, il costo dell’energia atomica è altissimo. Supera di gran lunga sia quello delle rinnovabili sia ogni produzione tradizionale da fonti fossili. Un po’ come alimentare una caldaia a vapore con il legno di un pregiato ...

