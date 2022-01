Pechino 2022, Malagò: “Vinceremo più medaglie del 2018, sono tranquillo” (Di martedì 18 gennaio 2022) “Al momento gli atleti azzurri qualificati per Pechino sono 119, in pratica gli stessi numeri dell’edizione del 2018 in Corea, quando partimmo in 122. Stiamo aspettando le ultime quote di riallocazione. L’obiettivo è fare meglio della Corea (10 medaglie di cui 3 ori, 2 argenti e 5 bronzi) sia nel numero che nella qualità delle medaglie: nel numero mi sento tranquillo, sulla qualità vedremo“. Lo ha dichiarato il presidente del Coni Giovanni Malagò in conferenza stampa al termine della Giunta odierna al Foro Italico parlando dei Giochi Olimpici invernali di Pechino. “Le Olimpiadi si faranno e questo è ciò che conta – ha aggiunto il numero uno dello sport italiano – Non so in quanti altri paesi tutto questo sarebbe andato avanti. La scelta sul pubblico ... Leggi su sportface (Di martedì 18 gennaio 2022) “Al momento gli atleti azzurri qualificati per119, in pratica gli stessi numeri dell’edizione delin Corea, quando partimmo in 122. Stiamo aspettando le ultime quote di riallocazione. L’obiettivo è fare meglio della Corea (10di cui 3 ori, 2 argenti e 5 bronzi) sia nel numero che nella qualità delle: nel numero mi sento, sulla qualità vedremo“. Lo ha dichiarato il presidente del Coni Giovanniin conferenza stampa al termine della Giunta odierna al Foro Italico parlando dei Giochi Olimpici invernali di. “Le Olimpiadi si faranno e questo è ciò che conta – ha aggiunto il numero uno dello sport italiano – Non so in quanti altri paesi tutto questo sarebbe andato avanti. La scelta sul pubblico ...

