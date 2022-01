Partorienti positive al Covid, la solidarietà della Uil Fpl: “Gli venga data la possibilità di stare vicine ai loro piccoli” (Di martedì 18 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiLa Uil Fpl Salerno è vicina alle Partorienti positive al Covid all’ospedale di Salerno. In una nota inviata ai vertici del “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”, il segretario generale del sindacato di categoria, Donato Salvato, nell’esprimere attenzione alla tutela della maternità, chiede la corretta applicazione dei recenti chiarimenti ministeriali in materia. “Le madri positive al Covid 19 possono rimanere insieme al figlio dopo la nascita, come si evince da una nota del ministero della Salute. Nonostante ciò, a Salerno le madri affette da infezione Covid 19 raccontano che, dopo il loro parto, viene tolta loro la possibilità di instaurare un rapporto con il figlio. Dopo ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 18 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiLa Uil Fpl Salerno è vicina allealall’ospedale di Salerno. In una nota inviata ai vertici del “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”, il segretario generale del sindacato di categoria, Donato Salvato, nell’esprimere attenzione alla tutelamaternità, chiede la corretta applicazione dei recenti chiarimenti ministeriali in materia. “Le madrial19 possono rimanere insieme al figlio dopo la nascita, come si evince da una nota del ministeroSalute. Nonostante ciò, a Salerno le madri affette da infezione19 raccontano che, dopo ilparto, viene toltaladi instaurare un rapporto con il figlio. Dopo ...

