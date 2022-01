Osimhen, il tweet della Uefa: «Bello rivederlo in azione» (Di martedì 18 gennaio 2022) Great to see @victorOsimhen9 back in action for Napoli on Monday night #UEL pic.twitter.com/Aw3s4PY0cy — Uefa Europa League (@EuropaLeague) January 18, 2022 «Bello rivedere Osimhen in azione per il Napoli nel Monday night della Serie A»: lo twitta la Uefa dal profilo ufficiale dell’Europa League. Tanti gli attestati di stima al nigeriano, che non giocava da ben cinquantasette giorni. E che ora, a proposito di Europa League, punta a ritrovare la migliore brillantezza atletica per la prima sfida al Barcellona, prevista il 17 febbraio. Si tratta degli spareggi che determineranno l’accesso agli ottavi di finale della competizione. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 18 gennaio 2022) Great to see @victor9 back in action for Napoli on Monday night #UEL pic.twitter.com/Aw3s4PY0cy —Europa League (@EuropaLeague) January 18, 2022 «rivedereinper il Napoli nel Monday nightSerie A»: lo twitta ladal profilo ufficiale dell’Europa League. Tanti gli attestati di stima al nigeriano, che non giocava da ben cinquantasette giorni. E che ora, a proposito di Europa League, punta a ritrovare la migliore brillantezza atletica per la prima sfida al Barcellona, prevista il 17 febbraio. Si tratta degli spareggi che determineranno l’accesso agli ottavi di finalecompetizione. L'articolo ilNapolista.

