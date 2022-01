Nel 2021 il 22% degli italiani ha smesso di usare almeno una piattaforma social (Di martedì 18 gennaio 2022) Nel 2021 in Italia una persona su cinque ha smesso di utilizzare almeno una piattaforma social . Principalmente lo ha fatto per tre motivi: si è stancata dei contenuti (35%), valuta come eccessiva la ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 18 gennaio 2022) Nelin Italia una persona su cinque hadi utilizzareuna. Principalmente lo ha fatto per tre motivi: si è stancata dei contenuti (35%), valuta come eccessiva la ...

