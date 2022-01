Napoli, non possono più entrare allo stadio per anni: 7 tifosi di nei guai (Di martedì 18 gennaio 2022) allontanati dallo stadio fino a tre anni, emessi 7 daspo dal Questore di Napoli. Durante le partite di Napoli-Torino del 17 ottobre 2021 e Napoli-Spezia del 22 dicembre 2021, due persone si erano rese responsabili di scavalcamento dal settore inferiore della curva B a quello superiore. Le attività di accertamento si sono svolte anche con L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 18 gennaio 2022)ntanati dfino a tre, emessi 7 daspo dal Questore di. Durante le partite di-Torino del 17 ottobre 2021 e-Spezia del 22 dicembre 2021, due persone si erano rese responsabili di scavalcamento dal settore inferiore della curva B a quello superiore. Le attività di accertamento si sono svolte anche con L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

reportrai3 : Lo diciamo chiaramente, Giovanni Borrelli non è stato mai indagato, e nel settembre del 2020 posa accanto al sindac… - DAZN_IT : Spezia: *ha bisogno di punti pesanti per salvarsi* Thiago Motta: 'Non dire altro' Napoli-Spezia 0-1 ? Milan-Spezia… - ilfoglio_it : Bassolino: 'La scuola è tutto, ma a Napoli è un po' di più. Una scuola chiusa è peggio di un lampione spento. La ri… - SimonePini7 : @BencivengaPierf @acmilan @apamilan @PVercellone Scorso anno silenzio totale e hanno cambiato le regole non so quan… - Proffantonio000 : RT @terribile76: Ricordo a tutti che gli arbitri hanno portato il Milan in champions (21 rigori per avere 2 punti in più del Napoli quinto)… -