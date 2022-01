Milan, tra i difensori visionati anche Tanganga del Tottenham (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il Milan continua la ricerca di un difensore: tra i giocatori visionati anche Japeth Tanganga. Lo riporta Sky Sports Uk. I rossoneri sono a caccia di un sostituto per gli infortunati Tomori e Kjaer e il centrale del Tottenham potrebbe essere la scelta giusta. Tanganga infatti non sta trovando molto spazio nel Tottenham di Conte in questa stagione e potrebbe partire in prestito. Condizione che rientrerebbe nei diktat del progetto rossonero. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ilcontinua la ricerca di un difensore: tra i giocatoriJapeth. Lo riporta Sky Sports Uk. I rossoneri sono a caccia di un sostituto per gli infortunati Tomori e Kjaer e il centrale delpotrebbe essere la scelta giusta.infatti non sta trovando molto spazio neldi Conte in questa stagione e potrebbe partire in prestito. Condizione che rientrerebbe nei diktat del progetto rossonero. SportFace.

