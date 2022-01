Meloni: “Il mondo delle professioni va difeso da Ue e sinistra” (Di martedì 18 gennaio 2022) ROMA – “La collaborazione tra FdI e le associazioni professionali sta dando i suoi frutti: si tratta di tematiche per noi centrali. Il mondo delle professioni da sempre al centro della nostra attività politica e parlamentare”. Così la leader di FdI, Giorgia Meloni, intervenendo telefonicamente al convegno “Tutelare la malattia e l’infortunio dei professionisti” organizzato dai gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia. “E’ un mondo che va difeso dall’Ue che punta a togliere spazio ai modelli nazionali e dalla sinistra per cui i professionisti sono elites, solo mucche da mungere. La nostra è una battaglia culturale a difesa della meritocrazia e chi si batte a favore di noi italiani e del nostro modello”, ha concluso ... Leggi su lopinionista (Di martedì 18 gennaio 2022) ROMA – “La collaborazione tra FdI e le associazioni professionali sta dando i suoi frutti: si tratta di tematiche per noi centrali. Ilda sempre al centro della nostra attività politica e parlamentare”. Così la leader di FdI, Giorgia, intervenendo telefonicamente al convegno “Tutelare la malattia e l’infortunio deisti” organizzato dai gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia. “E’ unche vadall’Ue che punta a togliere spazio ai modelli nazionali e dallaper cui isti sono elites, solo mucche da mungere. La nostra è una battaglia culturale a difesa della meritocrazia e chi si batte a favore di noi italiani e del nostro modello”, ha concluso ...

Advertising

BaldinoVittoria : Proponendo #SilvioBerlusconi per il Colle Salvini e Meloni gettano la maschera, dimostrando di non volere il bene d… - Lopinionista : Meloni: 'Il mondo delle professioni va difeso da Ue e sinistra' - demian_yexil : RT @BaldinoVittoria: Proponendo #SilvioBerlusconi per il Colle Salvini e Meloni gettano la maschera, dimostrando di non volere il bene degl… - Olivier82367269 : @Rpiovani4Renata @reportrai3 in uno dei Paesi più marci del mondo. Ma la Meloni, Salvini & Co. sono convinti che si… - AppostaMi : FdI: Meloni, mondo professioni va difeso da Ue e sinistra La domanda a cui nessuno mi ha ancora risposto è sempre… -