LIVE Sinner-Sousa 5-3, Australian Open 2022 in DIRETTA: l’azzurro serve per il primo set! (Di martedì 18 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-DE MINAUR 30-40 Attacco corto e poco convinto di rovescio di Sinner: inevitabile il passante di Sousa. Palla del controbreak. 30-30 Il nastro porta in corridoio il passante stretto di Sinner. 30-15 Rovescio fenomenale dopo essersi aperto il campo con la prima di servizio. 15-15 Prima in kick esterna che salta molto e Sinner ha tutto il tempo per piazzare il contropiede. 0-15 Non pulitissimo l’impatto con il dritto di Sinner. 5-3 Sinner. Rimane dentro questo primo set il portoghese tenendo il servizio ai vantaggi. A-40 Altro servizio esterno e dritto lungolinea in sicurezza per Sousa. 40-40 Pressing costante di ... Leggi su oasport (Di martedì 18 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-DE MINAUR 30-40 Attacco corto e poco convinto di rovescio di: inevitabile il passante di. Palla del controbreak. 30-30 Il nastro porta in corridoio il passante stretto di. 30-15 Rovescio fenomenale dopo essersi aperto il campo con la prima di servizio. 15-15 Prima in kick esterna che salta molto eha tutto il tempo per piazzare il contropiede. 0-15 Non pulitissimo l’impatto con il dritto di. 5-3. Rimane dentro questoset il portoghese tenendo il servizio ai vantaggi. A-40 Altro servizio esterno e dritto lungolinea in sicurezza per. 40-40 Pressing costante di ...

