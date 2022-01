Liegi-Bastogne-Liegi 2022 | ufficializzate le venticinque squadre al via

Leggi su oasport

(Di martedì 18 gennaio 2022) È la Decana delle Classiche, una delle Monumento più attese. Sta per iniziare la stagione del grande ciclismo e ci avviciniamo alle corse più importanti della primavera. Oggi è stato tolto il velo sulla, con l’ufficializzazione delleal via della Doyenne. Ovviamente presenti le diciotto World Tour alle quali si aggiungono sette Professional. Invito automatico visto il ranking per Alpecin – Fenix, Arkéa – Samsic e TotalEnergies, le wild card sono andate a Bingoal Pauwels Sauces WB, Sport Vlaanderen – Baloise, Uno – X Pro Cycling e Equipo Kern Pharma. Andiamo a scoprire la lista dellepresenti nel dettaglio....