Le Regioni al Governo | “Infermieri e medici positivi continuino a lavorare”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 18 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLehanno formalmente chiesto aldi far continuare aglie inei reparti Covid, ammesso che siano asintomatici. In questo modo verrebbero liberate risorse in un momento difficile anche per altri settori della sanità. Dando modo a chi ha contratto l’infezione (senza accusare sintomi) di stare nei reparti riservati ai contagiati dal coronavirus – si legge nelle motivazioni – gli operatori della sanità non colpiti avrebbero modo di mandare avanti il resto dell’attività, medica o chirurgica. Nelle scorse ore a lanciare l’allarme relativo a patologie diverse dal Covid era stato Antonio Giarritano, presidente di Siiarti (Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva), che a La ...