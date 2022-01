Il Pd non ha una linea, ma vuole dettarla al M5S. Sul Colle Letta non va oltre Draghi o Mattarella bis. Tra i dem si parla delle difficoltà degli alleati ma al Nazareno le anime del partito dialogano appena (Di martedì 18 gennaio 2022) Con una linea debole, impercettibile, eppure con la verve per bacchettare, attraverso la voce di Goffredo Bettini, le altre forze politiche, anche quella alleate come il Movimento Cinque Stelle. Chissà a quale titolo. Il Pd è uscito dall’assemblea di sabato scorso con una posizione sul Quirinale fumosa e caratterizzata da un politichese astratto. Nomi zero, idee poche e timide. Il segretario Enrico Letta resta defilato nella scelta del prossimo Presidente della Repubblica, spinto ai margini dagli altri leader, come Silvio Berlusconi e Matteo Salvini che hanno dalla loro parte il numero di grandi elettori; e stretto nel Pd tra chi vuole Mario Draghi al Quirinale, come i suoi fedelissimi, e chi invece preferisce tenerlo a Palazzo Chigi, spingendo a tutta forza per il Mattarella bis. Su tutti la corrente ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 18 gennaio 2022) Con unadebole, impercettibile, eppure con la verve per bacchettare, attraverso la voce di Goffredo Bettini, le altre forze politiche, anche quella alleate come il Movimento Cinque Stelle. Chissà a quale titolo. Il Pd è uscito dall’assemblea di sabato scorso con una posizione sul Quirinale fumosa e caratterizzata da un politichese astratto. Nomi zero, idee poche e timide. Il segretario Enricoresta defilato nella scelta del prossimo Presidente della Repubblica, spinto ai margini dagli altri leader, come Silvio Berlusconi e Matteo Salvini che hanno dalla loro parte il numero di grandi elettori; e stretto nel Pd tra chiMarioal Quirinale, come i suoi fedelissimi, e chi invece preferisce tenerlo a Palazzo Chigi, spingendo a tutta forza per ilbis. Su tutti la corrente ...

Ultime Notizie dalla rete : non una Quirinale: Salvini, complicato rimuovere Draghi Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a una conferenza stampa a Montecitorio. Avere Draghi "a palazzo Chigi mi rassicura, poi non sono padrone del destino altrui. La Lega come primo partito si ...

Quirinale: Renzi, non è partita vanità, soluzione insieme "Non penso che il Quirinale sia la partita delle vanità dei singoli politici. Bisogna trovare tutti insieme una soluzione. Per andare a litigare con Meloni, Salvini e i 5 Stelle ci sarà tempo". Lo ha ...

A New York con Patti Smith, una geobiografia (non una guida, ma ci sono posti fantastici sì) Il Fatto Quotidiano Londra arma Kiev, l’attacco su Abu Dhabi e altre notizie interessanti Ma il gioco funziona finché non si arriva alla guerra. Per questo anche Londra sta cercando – come Parigi, Roma e Berlino – di trattare con i russi e di avere una posizione meno intransigente di ...

"Sant'Agata, una festa gestita con approssimazione" Riccardo Tomasello, presidente uscente del Comitato dei festeggiamenti abatini: «Lo Statuto non viene applicato e questo è un freno alla crescita dell’evento» ...

