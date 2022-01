Il Cavaliere e la voglia di forzare. Ma ora certezze meno granitiche (Di martedì 18 gennaio 2022) Non sono tanto le 93 “anime in pena” a preoccupare Berlusconi: nella caccia avviata da settimane, una cinquantina di “scoiattoli” politicamente apolidi potrebbero pure finire nel carniere, quanto... Leggi su feedpress.me (Di martedì 18 gennaio 2022) Non sono tanto le 93 “anime in pena” a preoccupare Berlusconi: nella caccia avviata da settimane, una cinquantina di “scoiattoli” politicamente apolidi potrebbero pure finire nel carniere, quanto...

Dayibey : venga ancora e ci salvi #Sandro #Pertini, non vogliamo il #cavaliere (!) al #Colle e non vogliamo cantare 'Com'è be… - ferrix88 : @gumas75 @ardigiorgio non si può fare più, anche perchè a silvio puoi mettere pure cavaliere e presidente, hai voglia di dividere - sein1942 : L'elezione del Cavaliere alla suprema carica dello Stato, non premia l'impegno dei cittadini che, con grandi sacrif… - BetterCallSten : @ClashRoyaleIT Stra nerfare il gran cavaliere. È il motivo per cui mi è passata la voglia di giocare e ho disinstallato il gioco - max_giordano : @ilgiornale Tutti abbiamo un senso di simpatia per 'il Cavaliere' ma credo che quasi nessuno lo voglia come Presidente... ?????? -