(Di martedì 18 gennaio 2022) Uno dei più forti al mondo, quel mancino raro, occhi alti e corsa perentoria fino al fondo, fino al cross, fino al goal. Un alieno, perfettamente accordato alla linea sarrista sontuosamente nato per giocare a calcio. Inventore dell’assist sulle rimesse laterali, geniali come il tempo che egli accorda agli inserimenti, perfetti. Mai prima, mai dopo: al momento giusto ed il momento giusto non ha mai la gentilezza di non farsi trovare quando ad incrociarlo è un infortunio. Nel beldel sogno, fante alla conquista di Italia, stoppato, lacrime e sorrisi. Il ritorno dopo angosce, tormenti, l’albergo di Firenze. Lui c’era, certo che c’era, c’è sempre stato. Uomo prima di tutto, fuso con la realtà e poi il ritorno e la ricaduta. È finito, peccato. Il calcio lo ha perso per sempre. Sulla bocca di tutti, miglior terzino d’Europa, cifre da capogiro, un affare di Gennaio ...

Advertising

napolista : Ghoulam, con mezzo ginocchio, è tornato nonostante le sofferenze Se un giorno torniamo ad essere quella piazza cal… - James_Senise : @prosperi_remo Con Ghoulam tornato sarebbe stato impensabile. Oltretutto un 30enne - pergamo_rob : Gli unici sforzi da fare sarebbero sugli stipendi (rinnovare Ospina, KK, Fabian e Mertens per almeno un altro anno)… - sscnap0li1926 : @robypec75 @Torrenapoli1 Invece avrebbe un senso visto che Parisi è giovane uno con esperienza ci sta, visto ce com… - sscnap0li1926 : @SpudFNVPN Ragno,dopo anni con un solo terzino ADL lo prende proprio ora che ha recuperato Ghoulam? Chi lascerebbe… -

Ultime Notizie dalla rete : Ghoulam con

... i piani alti della società non hanno replicato, mentre Pioli,la sua solita signorilità, si è ... Lo spagnolo riceve la scivolata die la palla si sposta verso Kessie, che calcia in porta e ...Spalletti rafforzava la tenuta del centrocampoDemme per Zielinski (80') e nel finale inserivaper Elmas e Petagna per Fabian Ruiz (86'). Il Napoli si limitava a ripartire come ai bei ...Si fanno delle scelte quando la rosa è ampia e la lista UEFA è corta: si potrebbe anche tenere fuori Ghoulam, è un'opzione per arrivare a Tagliafico Da capire se l'Ajax lo girerà in prestito, magari i ...Uno di questi è l’argentino dell’Ajax Nicolas Tagliafico, il quale sembra in rotta col club olandese. A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto il procuratore Fabio Paris ...