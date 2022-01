Gabriel Garcia Marquez | svelata l' identità della figlia segreta

Advertising

Tag43_ita : Il cognome è quello della madre, il nome un omaggio a Indira Ghandi. L’inedita storia della figlia segreta del prem… - ParliamoDiNews : gabriel garcia marquez aveva una figlia fuori dal matrimonio e la famiglia l`ha nascosta - Cronache #gabriel… - francesco2375 : Quando fai sesso con una donna, e non la ami, è facile essere sicuri di sé. ... Ma tu prova a fare sesso con una do… - Animaribelle8 : RT @ClemyIan: Capita che sfiori la vita di qualcuno, ti innamori e decidi che la cosa più importante è toccarlo, viverlo, convivere le mali… - Marilenapas : RT @_DAGOSPIA_: GABRIEL GARCIA MARQUEZ AVEVA UNA FIGLIA FUORI DAL MATRIMONIO E LA FAMIGLIA L'HA NASCOSTA -

Ultime Notizie dalla rete : Gabriel Garcia

Quotidiano.net

Per anni e anni lo scrittore colombianoMarquez , premio Nobel per la letteratura, ha tenuto nascosta l'esistenza di una figlia avuta da una relazione extraconiugale consumata nei primi anni Novanta. La famiglia dell'autore ...MARQUEZ Lo scrittore colombiano e premio Nobel per la letteraturaMarquez aveva una figlia fuori dal matrimonio, un segreto gelosamente custodito dai suoi parenti ma ...Lo scrittore premio Nobel l'ha avuto da una relazione extraconiugale e la famiglia ha mantenuto il riserbo fino a ora ...Nobel Prize winner Garcia Marquez daughter Indira Canto was covered as a discreet secret by his family as reported by El Universal.