Fratoianni e le verità scomode | ' Con i guadagni di Bezos avremmo potuto vaccinare la popolazione mondiale'

Advertising

Maurizio_Accica : @fanpage E' la sacrosanta verità, ma che Fratoianni 'tuopni' è il massimo che si possa sentire per scompisciarsi da… - QuelloKeSbrocca : chissà se adesso fratoianni sosterrà che non si devono normalizzare i rapporti con la spagna... com'è che funziona?… -

Ultime Notizie dalla rete : Fratoianni verità

Globalist.it

Questo è quello che dobbiamo realizzare - conclude- se vogliamo uscire dalla pandemia e se non vogliamo condannarci ad un futuro di ingiustizia sociale. Giustizia sociale e diritto alla ...Al sit - in in sostegno della 'e giustizia per Giulio Regeni', presenti anche i genitori di ... Gianni Cuperlo, e il segretario di Sinistra Italiana, Nicola, che ha affermato "è stato ...