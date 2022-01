Fotoreporter di 49 anni ucciso a colpi d'arma da fuoco vicino a casa (Di martedì 18 gennaio 2022) Ancora giornalisti uccisi in Messico. Un Fotoreporter è stato assassinato a Tijuana, nel nordest del Paese, una settimana dopo l'uccisione di un altro a Veracruz. Margarito Martinez, 49 anni, minacciato il mese scorso, è stato... Leggi su today (Di martedì 18 gennaio 2022) Ancora giornalisti uccisi in Messico. Unè stato assassinato a Tijuana, nel nordest del Paese, una settimana dopo l'uccisione di un altro a Veracruz. Margarito Martinez, 49, minacciato il mese scorso, è stato...

Advertising

robertazennaro : Robert Capa (1914 - 1954) è morto a 40 anni in Vietnam saltando su una mina. Ha documentato come fotoreporter gli e… - ilmamilio : 10 anni fa la tragedia della Costa Concordia: la testimonianza del fotoreporter Aldo Licitra - bravimabasta : RT @Radio1Rai: Dieci anni dal naufragio della #CostaConcordia. Il fotoreporter @massimosestini1: «Poco dopo il naufragio sono entrato nel r… - Radio1Rai : Dieci anni dal naufragio della #CostaConcordia. Il fotoreporter @massimosestini1: «Poco dopo il naufragio sono entr… - RaffaeleRaimon2 : RT @mariadicuonzo1: Per #AlbumDiRicordi a #CasaLettori Oggi ricordo un #fotoreporter che ha sacrificato la sua vita ai conflitti degli ult… -

Ultime Notizie dalla rete : Fotoreporter anni Raymond Depardon, La vita moderna Negli anni '60 è stato fotoreporter ed ha fondato l'agenzia Gamma ed è uno dei fondatori dell'agenzia Magnum. Ho approfittato dell'incontro che l'artista ottantenne ha dedicato al suo pubblico nell'...

Muhammad Ali: Kinshasa 1974, il fumetto che racconta il Rumble in the Jungle Come quella scattata dal fotoreporter Abbas a Kinshasa, il 30 ottobre 1974, che ritrae Muhammed Ali ... E ci racconta di se stesso, un gigante della fotografia scomparso nel 2018, due anni dopo il GOAT. ...

Clusone, Giuliano Fronzi compie 75 anni: una vita da fotoreporter L'Eco di Bergamo Viaggi&Patrie/4. Polese: “Tutti sanno che l’Irlanda tornerà unita” Irlanda Unita? Fabio Polese, autore del libro “Strade di Belfast. Tra muri che parlano e sogni di libertà”, giornalista e fotoreporter traccia il resoconto delle avventure ne ...

Robert Capa. Fotografie oltre la guerra È un Capa “altro”, quello che questa grande mostra propone. E lo dichiara già dal sottotitolo, quel “fotografie oltre la guerra”, frase emblematica dello stesso Capa, che pone l’attenzione proprio sui ...

Negli'60 è statoed ha fondato l'agenzia Gamma ed è uno dei fondatori dell'agenzia Magnum. Ho approfittato dell'incontro che l'artista ottantenne ha dedicato al suo pubblico nell'...Come quella scattata dalAbbas a Kinshasa, il 30 ottobre 1974, che ritrae Muhammed Ali ... E ci racconta di se stesso, un gigante della fotografia scomparso nel 2018, duedopo il GOAT. ...Irlanda Unita? Fabio Polese, autore del libro “Strade di Belfast. Tra muri che parlano e sogni di libertà”, giornalista e fotoreporter traccia il resoconto delle avventure ne ...È un Capa “altro”, quello che questa grande mostra propone. E lo dichiara già dal sottotitolo, quel “fotografie oltre la guerra”, frase emblematica dello stesso Capa, che pone l’attenzione proprio sui ...