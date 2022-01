Fisco, dal 2022 scompare l’aggio sulle cartelle di pagamento: sarà a carico dello Stato. L’Agenzia delle Entrate vara il nuovo modello (Di martedì 18 gennaio 2022) L’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di cartella di pagamento per i carichi affidati all’Agente della riscossione a partire dal 1° gennaio 2022. Niente più oneri di riscossione, il cosiddetto aggio pari al 3% o 6% delle somme iscritte a ruolo per pagamenti rispettivamente entro o oltre i sessanta giorni. Eliminata anche la quota pari all’1% delle somme iscritte a ruolo per le ipotesi di riscossione spontanea. Queste somme saranno, infatti, a carico del bilancio dello Stato, così come previsto dalla legge di Bilancio. A carico del debitore resteranno, invece, le spese relative alle procedure esecutive e cautelari e le spese di notifica della cartella di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022)ha approvato ilmodi cartella diper i carichi affidati all’Agente della riscossione a partire dal 1° gennaio. Niente più oneri di riscossione, il cosiddetto aggio pari al 3% o 6%somme iscritte a ruolo per pagamenti rispettivamente entro o oltre i sessanta giorni. Eliminata anche la quota pari all’1%somme iscritte a ruolo per le ipotesi di riscossione spontanea. Queste somme saranno, infatti, adel bilancio, così come previsto dalla legge di Bilancio. Adel debitore resteranno, invece, le spese relative alle procedure esecutive e cautelari e le spese di notifica della cartella di ...

Advertising

Giusepp76139632 : RT @LaNotiziaTweet: Dal fisco ai bonus a pioggia. Si dà di più a chi non ha bisogno. La sociologa Saraceno boccia la politica del Governo:… - sologiuma : RT @fattoquotidiano: Fisco, dal 2022 scompare l’aggio sulle cartelle di pagamento: sarà a carico dello Stato. L’Agenzia delle Entrate vara… - fattoquotidiano : Fisco, dal 2022 scompare l’aggio sulle cartelle di pagamento: sarà a carico dello Stato. L’Agenzia delle Entrate va… - GaggioliSabrina : RT @GiuffreFrancisL: L’Industria del #gaming in Italia quintuplica la raccolta complessiva, passando, dal 2000 al 2017, da 19 a 102 miliard… - JohnHard3 : RT @Patty66509580: Dal fisco ai bonus a pioggia. Si dà di più a chi non ha bisogno. La sociologa Saraceno boccia la politica del Governo: “… -