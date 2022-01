Enzo Iacchetti, tutta la verità su Greggio: “Per me è lontano lui” (Di martedì 18 gennaio 2022) Enzo Iacchetti ha fatto chiarezza sul suo rapporto con Ezio Greggio, storico collega con cui condivide da anni il bancone di “Striscia” A partire dalla metà di dicembre scorso la coppia composta da Greggio e Iacchetti è tornata alla guida del tg satirico di Canale 5. I numeri dicono che il duo da loro formato è quello che ha condotto più puntate in assoluto del seguitissimo format che va in onda quotidianamente all’ora di cena. Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti (Instagram)I due presentatori quest’anno hanno raccolto il testimone lasciato da Sergio Friscia e Roberto Lipari, con la parentesi del 10 dicembre in cui il programma è stato guidato da Diletta Leotta ed Alessandro Siani. Questi ultimi infatti, per l’occasione hanno presentato ... Leggi su topicnews (Di martedì 18 gennaio 2022)ha fatto chiarezza sul suo rapporto con Ezio, storico collega con cui condivide da anni il bancone di “Striscia” A partire dalla metà di dicembre scorso la coppia composta daè tornata alla guida del tg satirico di Canale 5. I numeri dicono che il duo da loro formato è quello che ha condotto più puntate in assoluto del seguitissimo format che va in onda quotidianamente all’ora di cena. Ezioed(Instagram)I due presentatori quest’anno hanno raccolto il testimone lasciato da Sergio Friscia e Roberto Lipari, con la parentesi del 10 dicembre in cui il programma è stato guidato da Diletta Leotta ed Alessandro Siani. Questi ultimi infatti, per l’occasione hanno presentato ...

