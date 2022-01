Ema: "La quarta dose ragionale per soggetti vulnerabili" (Di martedì 18 gennaio 2022) «Nelle persone con sistema immunitario gravemente indebolito, che hanno ricevuto 3 dosi per la vaccinazione primaria, sarebbe ragionevole che le autorità sanitarie pubbliche prendano in considerazione... Leggi su feedpress.me (Di martedì 18 gennaio 2022) «Nelle persone con sistema immunitario gravemente indebolito, che hanno ricevuto 3 dosi per la vaccinazione primaria, sarebbe ragionevole che le autorità sanitarie pubbliche prendano in considerazione...

Advertising

fattoquotidiano : Covid, Ema: “Ragionevole quarta dose per immunodepressi. Booster a intervalli troppo brevi può ridurre livello di a… - MediasetTgcom24 : Vaccini, Ema: 'Ragionevole quarta dose per soggetti vulnerabili' #covid - borghi_claudio : Fatemi capire: noi siamo in mano a costui che viene smentito dagli stessi membri del 'suo' cts e che voleva portarc… - donyp00288476 : RT @LaPiramide__: Ema 2 giorni fa: Meglio non rischiare con le vaccinazioni ogni 3/4 mesi. Ema oggi: La quarta dose è efficace e sicura al… - euright9 : RT @LaPiramide__: Ema 2 giorni fa: Meglio non rischiare con le vaccinazioni ogni 3/4 mesi. Ema oggi: La quarta dose è efficace e sicura al… -