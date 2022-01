Covid 19 in Campania, De Luca: “Oltre 25mila contagi tra i bambini fino a 13 anni” (Di martedì 18 gennaio 2022) Nuovo allarme del governatore sui contagi da Covid 19 in Campania tra i più giovani: “Invierò questi dati ai Ministeri della Salute e dell’Istruzione”. Attraverso una nota, il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, lancia un nuovo allarme sui contagi da Covid 19 tra i giovanissimi, tornando di fatto sulle polemiche riguardanti la riapertura Leggi su 2anews (Di martedì 18 gennaio 2022) Nuovo allarme del governatore suida19 intra i più giovani: “Invierò questi dati ai Ministeri della Salute e dell’Istruzione”. Attraverso una nota, il governatore della Regione, Vincenzo De, lancia un nuovo allarme suida19 tra i giovanissimi, tornando di fatto sulle polemiche riguardanti la riapertura

