Cosa è successo a Vanessa Bruno? L’influencer 23enne trovata morta in circostanze misteriose

(Di martedì 18 gennaio 2022) Oscure le cause del decesso della giovane influencer, che si trovava a casa di un conoscente a cui aveva chiesto ospitalità. I primi a lanciare l’allarme i suoi follower E’ giallo attorno alla morte di, giovane influenceritalo-brasiliana risenza vita in un appartamento a Vicenza.e l’appartamento in cui è statasenza vitaOscure, infatti, le cause del decesso, che dovranno essere chiarite con l’autopsia disposta dal pm Alessandro Block. Quest’ultimo ha aperto un fascicolo per far luce sull’accaduto. Come riportato dal Giornale di Vicenza, il dramma sarebbe avvenuto l’8 gennaio, ma sarebbe trapelato solo ieri sui social, nei quali la vittima aveva molto seguito. LEGGI ANCHE => Giallo di Agata Scuto, ...

Advertising

Paolo_Bargiggia : Il @acmilan ha avuto una reazione tutto sommato composta in seguito all'errore dell'arbitro contro lo @acspezia . E… - Errorigiudiziar : A proposito di #Tortora, cosa è successo ai magistrati che lo arrestarono, gli fecero passare 12 mesi di… - ilriformista : Cosa sarebbe successo se a perdere il cellulare fosse stato magari un cittadino comune o addirittura un politico? (… - AngelBerryangel : @blocca_i_troll Ho già sentito questa cosa ma non mi è ancora successo. - cxddlytae : @drunkenvtruth COSA CAZZO È SUCCESSO -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa successo

E invece su quanto, tranne per qualche eccezione, è calato il silenzio. L'Anm apre il processo per le chat di Palamara.si aspetta? Se sarà un processo sommario come è stato quello per ......attendete il tempo necessario affinché l'installazione di Netflix Party sia completata condeve fare chi riceve il link? È molto semplice. Non deve far altro che aprire il link. Per ...L'ex giocatore dei Bulls: Penso che The Last Dance sia un documentario incentrato esclusivamente su di lui, che mette in cattiva luce i suoi compagni.Doccia fredda per il popolare presentatore televisivo di Canale 5: una notizia che davvero non ci voleva, ora bisogna correre ai ripari.