Calciomercato Roma | ufficiale la cessione | arriva il comunicato del club

Attraverso un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito web, la Roma ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'Aston Villa per la cessione a titolo temporaneo di Robin Olsen: lo Sheffield United ha accettato la conclusione del prestito e lo svedese è pronto al nuovo prestito, che terminerà a giugno 2022. Olsen arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a 3,5 milioni di euro. Questa la nota del club: "L'AS Roma comunica di aver risolto anticipatamente il prestito con lo Sheffield United di Robin Olsen e di aver ceduto il calciatore a titolo temporaneo, con opzione per il trasferimento definitivo, all'Aston Villa. Il club augura le migliori fortune a Olsen nella sua nuova avventura".

