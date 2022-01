Berlusconi non molla per il Quirinale: “Non deluderò chi mi ha dato fiducia” (Di martedì 18 gennaio 2022) “Non ho deciso, ma sono molto ottimista. Non deluderò chi mi ha dato fiducia”. Le ultime indiscrezioni sul tema Berlusconi al Quirinale vedono un ex Cav ancora agguerrito e deciso a non lasciare anzitempo la corsa. Nonostante il suggerimento del suo assistente nella caccia ai peones Vittorio Sgarbi, che proprio oggi ha dichiarato “al momento l’operazione Scoiattolo si è fermata, se fossi in lui già oggi cercherei un altro nome, se ha capacità di autotutela già da domani deve cercare altro nome”, da Arcore – secondo quanto apprende Ansa – Berlusconi ha risposto ai diversi parlamentari di Forza Italia che per tutto il giorno gli hanno telefonato per sapere se avesse deciso di defilarsi dalla corsa al Quirinale. Diversi esponenti azzurri hanno poi raccontato che il ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) “Non ho deciso, ma sono molto ottimista. Nonchi mi ha”. Le ultime indiscrezioni sul temaalvedono un ex Cav ancora agguerrito e deciso a non lasciare anzitempo la corsa. Nonostante il suggerimento del suo assistente nella caccia ai peones Vittorio Sgarbi, che proprio oggi ha dichiarato “al momento l’operazione Scoiattolo si è fermata, se fossi in lui già oggi cercherei un altro nome, se ha capacità di autotutela già da domani deve cercare altro nome”, da Arcore – secondo quanto apprende Ansa –ha risposto ai diversi parlamentari di Forza Italia che per tutto il giorno gli hanno telefonato per sapere se avesse deciso di defilarsi dalla corsa al. Diversi esponenti azzurri hanno poi raccontato che il ...

Advertising

matteorenzi : Ci prendevano in giro sul 2%. Poi mettiamo il simbolo di @ItaliaViva a Roma1 e prendiamo il 13%. Italia Viva vale i… - matteorenzi : Io parlo con tutti. Vedremo se il centrodestra avanzerà una candidatura. Nel vertice di venerdì è emerso che il sog… - ItaliaViva : La candidatura di #Berlusconi non esiste. Esiste solo in chi lo circonda e ne asseconda i desideri. Non ha i voti e… - domenicocirix : RT @lefrasidiosho: #Berlusconi non l'ha presa benissimo... #Quirinale22 #Salvini - FRITHA_FREE : RT @MPSkino: Toccherà a lui fare un nome? Sarà arduo trovare in rubrica un leghista incensurato... #leredità di Berlusconi è pesante: chi… -