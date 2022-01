Belen è tornata single | la conferma su Instagram dopo l’incontro con De Martino

Leggi su dilei

(Di martedì 18 gennaio 2022) È finita trae Antonino Spinalbese. Nonostante i diretti interessati abbiano sempre voluto battere il terreno della discrezione, la realtà era sotto gli occhi di tutti fin da subito. Lanon è però mai arrivata davvero, almeno fino a quando, a intervenire, non è stata proprio lei in una storia su, con Spinalbese è finita per sempre A rivelare come stiano davvero le cose è quindi la showgirl argentina. Divertita dalla situazione e intenta a preparare una torta con suo figlio Santiago, si è lasciata scappare alcune parole che sono suonate come una grande: “Visto che mamma è, scusami un attimo, almeno ho uno che mi cucina”. Un momento di divertimento che ha incluso quella verità che tutti stavamo aspettando, quindi, e che lei stessa ha ...