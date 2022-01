Beautiful | Liam è stato tradito da Hope e si consola

Leggi su formatonews

(Di martedì 18 gennaio 2022) Vediamo meglio insieme che cosa ci aspetta per quanto riguarda l’appuntamento di oggi con la nostra soap opera americana. Anche oggi, 18 gennaio, abbiamo modo di vedere una nuova puntata di, ovvero il programma che ci fa compagnia da moltissimi anni. Ma vediamo di capire che cosa è successo a, che è rimasto veramente senza parole per l’accaduto. Iniziamo con il dire che il piccolo Douglas ha detto che vuole passare altro tempo insieme a Thomas ed, come succedeva una volta.La bella Logan è assolutamente convinta che il suo ex marito è diventata un’altra persona e che non è come prima, e per questo motivo acconsente a questa richiesta. LEGGI ANCHE —> Una vita: Rosina e Susana sospettano di Josè e ...