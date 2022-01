Bagni | “Il Napoli ha trovato l’erede d’insigne | è devastante Tra 2 giornate saremo secondi dietro all’Inter !”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 18 gennaio 2022) Salvatoreesalta Lozano definendolodi Insigne poi il pronostico: “Tra 2. La doppietta di Lozano contro il Bologna ha restituito a Spalletti un calciatore ri. Secondo Salvatore, ex campione deldi Maradona . il messicano èdesignato di Insigne. Ai microfoni di Radio Marteesalta il messicano e si lascia andare ad un pronostico: “Ieri due gol, grande prestazione ma soprattutto abbiamo recuperato alcuni giocatori che hanno portato bellezza di gioco. Sopperiamo con rosa e mentalità, ora però è tornata anche la qualità, l’ultimo passaggio, il tiro in porta. Ilè entrato in ...