Auto elettriche e leggende da web

C'è un post sulle Auto elettriche che nei giorni scorsi ha cominciato a diventare virale. Il post che ci avete segnalato è questo: L'Auto elettrica – la più grande truffa che il mondo abbia mai visto? Qualcuno ci ha pensato? "Se tutte le Auto fossero elettriche… e dovessero restare bloccate in un ingorgo di tre ore nel freddo di una nevicata, le batterie si scaricherebbero tutte, completamente. Perché nell'Auto elettrica praticamente non c'è riscaldamento. Ed essere bloccato in strada tutta la notte, senza batteria, senza riscaldamento, senza tergicristalli, senza radio, senza GPS per la batteria tutta scarica, non deve essere bello. Puoi provare a chiamare il 911 e proteggere le donne e i bambini, ma non potranno venire ad aiutarti perché tutte le strade sono bloccate e probabilmente ...

