Arriva il super-malware che colpisce tutti

Advertising

anaid1958 : RT @pet_vico: Laika super coccolona, ti seguirà ovunque!6 anni 20 kg di smielata dolcezza. Sterilizzata vaccinata e microchip ex cacciatric… - Strill_it : Attraversare lo Stretto senza Super Green Pass, arriva l’ordinanza di Musmeci. E sollecita Occhiuto - telodogratis : Stop al Super Green Pass sullo Stretto, arriva l’ordinanza di Musumeci - CarpaneseSilva1 : RT @blogsicilia: #notizie #sicilia Stop al Super Green Pass sullo Stretto, arriva l'ordinanza di Musumeci - - MondoPalermo : Stop al Super Green Pass sullo Stretto, arriva l’ordinanza di Musumeci -

Ultime Notizie dalla rete : Arriva super

il Giornale

Il provvedimentodopo la richiesta "inutilmente" fatta al Ministro della Salute Roberta ... firma un' ordinanza con cui dà il via libera all'attraversamento dello Stretto anche senzagreen ...L'ordinanza, chedopo una lettera inviata domenica dal governatore siciliano al ministro ... la norma prevede però alcune restrizioni per chi attraversare lo Stretto senzaGreen Pass, con ...Super colpo di mercato del Venezia, dopo Nani messo sotto contratto l'esterno ex Rapid Vienna classe 1996: ha firmato un contratto fino al 2024.La marcia di Washington, le spese di Trump, i debiti del mondo, le ceneri di Tonga, i resort alle Maldive, i droni di guerra sugli Emirati e quelli (forse russi) sulla Svezia, Londra che «vede» la fin ...