AEW | Annunciata una nuova location per le puntate di Dynamite

(Di martedì 18 gennaio 2022) La All Elite Wrestling, tramite i suoi profili social, ha annunciato unalocalità per un imminente episodio di. Si tratta dell’HEB Center di Cedar Park, in Texas, per mercoledì 23 marzo. A seguire, verrà registrata anche la puntata di Rampage che andrà invece in onda venerdì 25 marzo negli States. Di seguito l’annuncio: ?NEW EVENT ANNOUNCEMENT?Wednesday, March 23, #AEW returns to Austin, Texas and the @HEBCenter with a LIVE #AEWand #AEWRampage Taping!Tickets go on-sale NEXT FRIDAY, January 28 at 10am CT / 11am ET?? – pic.twitter.com/34cLo75vrZ— All Elite Wrestling (@AEW) January 18, 2022 I biglietti dello show saranno messi in vendita a partire da venerdì 28 gennaio alle ore 10:00 locali.