"Abbiamo perso per colpa sua": l'accusa di Pioli (Di martedì 18 gennaio 2022) Al termine della gara Milan-Spezia, mister Pioli accusa l'arbitro Serra di aver sbagliato a fermare il gioco mentre i rossoneri siglavano il gol del 2-1. "Responsabilità da dividere con la direzione arbitrale" Leggi su ilgiornale (Di martedì 18 gennaio 2022) Al termine della gara Milan-Spezia, misterl'arbitro Serra di aver sbagliato a fermare il gioco mentre i rossoneri siglavano il gol del 2-1. "Responsabilità da dividere con la direzione arbitrale"

