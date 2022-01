22 sneakers Nike belle (ma proprio belle) in offerta con i saldi (Di martedì 18 gennaio 2022) Quando si tratta di sneakers Nike, una cosa è assolutamente certa: non ne abbiamo e non avremo mai abbastanza. Mai. Dai modelli più classici a quelli da corsa, dalle collaborazioni con i più svariati designer alle proposte per il basket della linea Jordan: tutto ciò che viene benedetto dal celeberrimo Swoosh diventa in men che non si dica un oggetto del desiderio, capace di far sognare i più sportivi, certo, ma non solo. Ecco allora che i saldi attualmente in corso diventano un'occasione ghiottissima per rinnovare le presenze nella nostra scarpiera, grazie a sconti che in alcuni casi riescono anche a superare il 50% del prezzo finale. Swoosh dorati? Ci sono. Suole importanti? Ne abbiamo a volontà. Modelli più sobri pensati anche per l'ufficio? Nessun problema. Diamo allora uno sguardo insieme a questi 22 modelli bellissimi di ... Leggi su gqitalia (Di martedì 18 gennaio 2022) Quando si tratta di, una cosa è assolutamente certa: non ne abbiamo e non avremo mai abbastanza. Mai. Dai modelli più classici a quelli da corsa, dalle collaborazioni con i più svariati designer alle proposte per il basket della linea Jordan: tutto ciò che viene benedetto dal celeberrimo Swoosh diventa in men che non si dica un oggetto del desiderio, capace di far sognare i più sportivi, certo, ma non solo. Ecco allora che iattualmente in corso diventano un'occasione ghiottissima per rinnovare le presenze nella nostra scarpiera, grazie a sconti che in alcuni casi riescono anche a superare il 50% del prezzo finale. Swoosh dorati? Ci sono. Suole importanti? Ne abbiamo a volontà. Modelli più sobri pensati anche per l'ufficio? Nessun problema. Diamo allora uno sguardo insieme a questi 22 modelli bellissimi di ...

