Zemmour condannato (un'altra volta) per incitamento all'odio razziale (Di lunedì 17 gennaio 2022) È il 29 settembre del 2020 quando Christine Kelly, presentatrice del talk-show politico “Face à l’info”, in diretta su Cnews (canale del gruppo Canal Plus, di proprietà di Vincent Bolloré), chiede al suo opinionista di punta, Éric Zemmour, giornalista del Figaro, cosa ne pensa dei “mineurs isolés”, ossia degli immigrati minorenni entrati in Francia non accompagnati e senza la protezione di una famiglia sul suolo francese. Risposta: “Non hanno niente da fare qui, sono tutti ladri, assassini, stupratori. Devono essere rimandati indietro”. Per queste frasi, a dir poco estremiste, il candidato outsider della destra identitaria alle presidenziali francesi è stato condannato oggi a 10mila euro di multa dal Tribunale correzionale di Parigi, con l’accusa di “incitamento all’odio razziale e ingiurie ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 17 gennaio 2022) È il 29 settembre del 2020 quando Christine Kelly, presentatrice del talk-show politico “Face à l’info”, in diretta su Cnews (canale del gruppo Canal Plus, di proprietà di Vincent Bolloré), chiede al suo opinionista di punta, Éric, giornalista del Figaro, cosa ne pensa dei “mineurs isolés”, ossia degli immigrati minorenni entrati in Francia non accompagnati e senza la protezione di una famiglia sul suolo francese. Risposta: “Non hanno niente da fare qui, sono tutti ladri, assassini, stupratori. Devono essere rimandati indietro”. Per queste frasi, a dir poco estremiste, il candidato outsider della destra identitaria alle presidenziali francesi è statooggi a 10mila euro di multa dal Tribunale correzionale di Parigi, con l’accusa di “all’e ingiurie ...

Advertising

ilpost : Eric Zemmour è stato condannato per incitamento all’odio - EnzochiariMaggi : ha ragione è ora di finirla - ANaturesio63bis : RT @GenCar5: Éric Zemmour è stato condannato per incitamento all’odio - PaolaAguggia : RT @GenCar5: Éric Zemmour è stato condannato per incitamento all’odio - massimo21021978 : RT @GenCar5: Éric Zemmour è stato condannato per incitamento all’odio -