Viadotto delle Streghe, l'omaggio degli amici e la promessa di Christian a Flavio (VIDEO) (Di lunedì 17 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Benevento – Si sono incontrati oggi pomeriggio proprio dove, sul Viadotto delle Streghe, nella notte tra sabato e domenica, il loro carissimo amico Flavio ha perso la vita. Erano una cinquantina gli amici del sedicenne studente dell'Industriale "Bosco Lucarelli" che hanno voluto condividere il loro dolore per la tragica scomparsa del loro coetaneo, di un ragazzo tanto amato e stimato. Flavio non era un giovane come tanti, era davvero speciale e per questo lo piangono. C'erano i ragazzi e le ragazze dell'Istituto di Viale San Lorenzo, quelli del Liceo "Classico", quelli di tanti altri Istituti e in tanti non sono riusciti a trattenere le lacrime. Dopo lo straziante momento di silenzio di stamani davanti alla "Bosco Lucarelli", cominciato con la sirena che ...

