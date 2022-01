Viabilità Roma Regione Lazio del 17-01-2022 ore 17:45 (Di lunedì 17 gennaio 2022) Viabilità DEL 17 GENNAIO 2022 ORE 17.35 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; SULLA CASSIA A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 37 AL MOMENTO E’ CHIUSO IL TRATTO ALL’ALTEZZA DI SETTEVENE IN DIREZIONE DI VITERBO; SEMPRE PER INCIDENTE CHIUSA ANCHE LA PONTINA, TRA APRILIA E CAMPOVERDE IN DIREZIONE DI LATINA, IL TRAFFICO E’ DEVIATO SULLA COMPLANARE; UN INVITO ALL’ATTENZIONE ANCHE PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA TIBURTINA NEI PRESSI DI TIVOLI: ANCHE QUI PER UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI: SUL TRATTO INTERESSATO SI TRANSITA CON SENSO UNICO ALTERNATO; E CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO CON CODE A TRATTI A PARTIRE DALLA PONTINA FINO ALLA TUSCOLANA, IN INTERNA TRA Roma ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 17 gennaio 2022)DEL 17 GENNAIOORE 17.35 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; SULLA CASSIA A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 37 AL MOMENTO E’ CHIUSO IL TRATTO ALL’ALTEZZA DI SETTEVENE IN DIREZIONE DI VITERBO; SEMPRE PER INCIDENTE CHIUSA ANCHE LA PONTINA, TRA APRILIA E CAMPOVERDE IN DIREZIONE DI LATINA, IL TRAFFICO E’ DEVIATO SULLA COMPLANARE; UN INVITO ALL’ATTENZIONE ANCHE PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA TIBURTINA NEI PRESSI DI TIVOLI: ANCHE QUI PER UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI: SUL TRATTO INTERESSATO SI TRANSITA CON SENSO UNICO ALTERNATO; E CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO CON CODE A TRATTI A PARTIRE DALLA PONTINA FINO ALLA TUSCOLANA, IN INTERNA TRA...

Advertising

romamobilita : #viabilità #Roma, traffico intenso in via Casilina tra via di Tor Bella Monaca e Finocchi - romamobilita : #viabilità #Roma, traffico in via di Boccea tra via di Selva Candida a via Pantan Monastero - romamobilita : #viabilità #Roma, traffico intenso in via di Porta Cavalleggeri - romamobilita : #viabilità #Roma, traffico critico in Via di Casalotti tra Via di Pantan Monastero e Via di Boccea - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 17-01-2022 ore 15:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #17-01-2022 -