Viabilità Roma Regione Lazio del 17-01-2022 ore 08:15 (Di lunedì 17 gennaio 2022) Viabilità DEL 16 GENNAIO 2022 ORE 08.05 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio UN AGGIORNAMENTO SULL’INCIDENTE SULLA Roma-NAPOLI, IN VIA DI RISOLUZIONE, CODE IN DIMINUZIONE ORA LOCALIZZATE ALL’ALTEZZA DI VALMONTONE, IN DIREIZONE FIRENZE CI SPOSTIAMO SULLA MAREMMANA, ALTRO INCIDENTE CAUSA CODE, TRA LA CASILINA E LO SVINCOLO DELLA Roma-NAPOLI, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA TRA LE USCITE DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOGLIATTI ALLA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO TRAFFICO IN AUMENTO SULLE CONSOLARI CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E TOMABA DI NERONE CODE SULLAFLAMINIA DAL RACCORDO A VIA ROCCALVECCE ALTRE ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 17 gennaio 2022)DEL 16 GENNAIOORE 08.05 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN AGGIORNAMENTO SULL’INCIDENTE SULLA-NAPOLI, IN VIA DI RISOLUZIONE, CODE IN DIMINUZIONE ORA LOCALIZZATE ALL’ALTEZZA DI VALMONTONE, IN DIREIZONE FIRENZE CI SPOSTIAMO SULLA MAREMMANA, ALTRO INCIDENTE CAUSA CODE, TRA LA CASILINA E LO SVINCOLO DELLA-NAPOLI, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA TRA LE USCITE DIRAMAZIONESUD E APPIA CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOGLIATTI ALLA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO TRAFFICO IN AUMENTO SULLE CONSOLARI CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E TOMABA DI NERONE CODE SULLAFLAMINIA DAL RACCORDO A VIA ROCCALVECCE ALTRE ...

Advertising

ZenatiDavide : Summit Vercelli-Roma sulle infrastrutture: ecco le tre “grandi” da finanziare con i fondi del Pnrr: I fondi del Pnr… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 17-01-2022 ore 07:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #17-01-2022… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 16-01-2022 ore 16:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #16-01-2022 - MEPoss : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Dopo la pausa per le festività di fine anno, domani riprendono i lavori notturni per la riqualificazione… - romamobilita : #Roma #viabilità Cantieri in città, una mappa delle deviazioni -