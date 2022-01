Uomini e Donne, chi è Denise: la bellezza siciliana che fa impazzire Matteo Ranieri (Di lunedì 17 gennaio 2022) E’ proprio vero che tra i due litiganti il terzo gode. E’ il caso della splendida Denise, che sta facendo perdere la testa al tronista Matteo Ranieri di Uomini e… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 17 gennaio 2022) E’ proprio vero che tra i due litiganti il terzo gode. E’ il caso della splendida, che sta facendo perdere la testa al tronistadie… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

robersperanza : Sono oltre 4 milioni e mezzo le dosi di vaccino somministrate in questa ultima settimana. È il numero più alto in… - vaticannews_it : #16gennaio Chiude dopo 22 anni la @LocandaGirasoli, il locale romano gestito da una cooperativa di donne e uomini c… - DSantanche : Altra notte di follia a #Milano con un agente della polizia locale aggredito da diversi ragazzi. #Fdi chiede più si… - Labbaronessa : Poi, quando si tirano in ballo la violenza sui minori e la pedofilia (crimini esercitati anche sui bambini maschi)… - biscottinofelic : @Link4Universe Non ho mai conosciuto uomini che nn rispettassero le donne in base alla bellezza. Poi se c'è una min… -