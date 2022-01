Un albero tropicale chiamato DiCaprio; ecco perché (Di lunedì 17 gennaio 2022) Un albero tropicale camerunense si chiamerà DiCaprio, proprio come l’attore italo-americano di Titanic e Don’t Look Up. Come mai? L’albero DiCaprio in via d’estinzione (captured) – curiosauro.itDiCaprio, l’albero tropicale La curiosa decisione arriva da un gruppo di scienziati dei giardini botanici reali di Londra (RGB) e del National Herbarium del Camerun. Un albero tropicale prenderà il nome DiCaprio, in onore dell’impegno ecologico mostrato negli anni dalla star di Hollywood nei confronti dell’area protetta di Yabassi Key. Una riserva botanica all’interno della Ebo Forest, in Camerun. L’uvariopsis DiCaprio, questo il nome scientifico ... Leggi su curiosauro (Di lunedì 17 gennaio 2022) Uncamerunense si chiamerà, proprio come l’attore italo-americano di Titanic e Don’t Look Up. Come mai? L’in via d’estinzione (captured) – curiosauro.it, l’La curiosa decisione arriva da un gruppo di scienziati dei giardini botanici reali di Londra (RGB) e del National Herbarium del Camerun. Unprenderà il nome, in onore dell’impegno ecologico mostrato negli anni dalla star di Hollywood nei confronti dell’area protetta di Yabassi Key. Una riserva botanica all’interno della Ebo Forest, in Camerun. L’uvariopsis, questo il nome scientifico ...

Advertising

anna_annie12 : Ambiente, un albero tropicale in Camerun avrà il nome di DiCaprio - statodelsud : Ambiente, un albero tropicale in Camerun avrà il nome di DiCaprio - Pino__Merola : Ambiente, un albero tropicale in Camerun avrà il nome di DiCaprio - SkyTG24 : Ambiente, un albero tropicale in Camerun avrà il nome di DiCaprio - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Un albero tropicale si chiamerà #LeonardoDiCaprio -