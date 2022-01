The Ring General (Di lunedì 17 gennaio 2022) I wrestler, per loro natura, non appartengono mai ad un solo roster. Possono “volare” da una parte all’altra anche per tutta la vita. C’è chi si sposta da Raw a Smackdown, e viceversa, chi ritorna ad NXT, chi parte dallo show americano per poi arrivare agli show principali. Chi da una federazione passa all’altra; insomma, nel wrestling è tutto consentito, si sa. Poi arriva un giorno in cui un wrestler, che ha tanto lottato da altre parti, arriva in uno show, chiamato NXT UK, per fare la differenza. E succede che la differenza la fa per davvero. WALTER piano piano si è insediato nel roster fino a diventarne il primo rappresentante, coadiuvato anche dalla cintura che ha portato alla vita per 870 giorni. Questo succede quando un wrestler è così potente davanti agli occhi del pubblico, davanti agli occhi dei fan che si finisce per non separare più le due cose, finisce che uno ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 17 gennaio 2022) I wrestler, per loro natura, non appartengono mai ad un solo roster. Possono “volare” da una parte all’altra anche per tutta la vita. C’è chi si sposta da Raw a Smackdown, e viceversa, chi ritorna ad NXT, chi parte dallo show americano per poi arrivare agli show principali. Chi da una federazione passa all’altra; insomma, nel wrestling è tutto consentito, si sa. Poi arriva un giorno in cui un wrestler, che ha tanto lottato da altre parti, arriva in uno show, chiamato NXT UK, per fare la differenza. E succede che la differenza la fa per davvero. WALTER piano piano si è insediato nel roster fino a diventarne il primo rappresentante, coadiuvato anche dalla cintura che ha portato alla vita per 870 giorni. Questo succede quando un wrestler è così potente davanti agli occhi del pubblico, davanti agli occhi dei fan che si finisce per non separare più le due cose, finisce che uno ...

