Test Rapidi per auto diagnosi Covid 19. Dove comprarli a buon prezzo (Di martedì 18 gennaio 2022) 5 Kit Di Test Rapidi Covid-19 Salivari per auto diagnosi. prezzo: 30 euro ( 6 euro a Test )Il Test rapido salivare per l’antigene Covid-19 è un Test diagnostico destinato ad individuare il nuovo coronavirus SARS-CoV-2 che causa il Covid-19 nel fluido orale umano. Il Test è progettato per l’uso domestico con l’auto-raccolta dei campioni di fluido orale da individui sintomatici che si sospetta siano stati infettati dal virus Covid-19. Sensibilità relativa: 90,1% – Specificità relativa: 99,3% – Accuratezza: 97,0% – Temperatura di mantenimento: 2°C ~ 30°C Risultato in 15 minuti Rileva le varianti: B.1.1.7 detta anche variante Inglese e anche chiamata ... Leggi su udine20 (Di martedì 18 gennaio 2022) 5 Kit Di-19 Salivari per: 30 euro ( 6 euro a)Ilrapido salivare per l’antigene-19 è undiagnostico destinato ad individuare il nuovo coronavirus SARS-CoV-2 che causa il-19 nel fluido orale umano. Ilè progettato per l’uso domestico con l’-raccolta dei campioni di fluido orale da individui sintomatici che si sospetta siano stati infettati dal virus-19. Sensibilità relativa: 90,1% – Specificità relativa: 99,3% – Accuratezza: 97,0% – Temperatura di mantenimento: 2°C ~ 30°C Risultato in 15 minuti Rileva le varianti: B.1.1.7 detta anche variante Inglese e anche chiamata ...

Advertising

CottarelliCPI : L’altro ieri è stato bocciato l’emendamento che avrebbe consentito alle parafarmacie di eseguire i test rapidi. Con… - GiovaQuez : Dalla prossima settimana in UK l'isolamento per i positivi al #COVID sarà ulteriormente ridotto passando da 7 a 5 g… - donnadimezzo : @abaricoaja i test rapidi sono stati definiti poco attendibili proprio dalla ‘scienza’. salvo poi rivalutarli quand… - IdeaplusT : DATI TOSCANA 19.01.2022 ??I nuovi casi registrati in Toscana sono 12.564 su 73.504 test di cui 20.917 tamponi moleco… - abaricoaja : @donnadimezzo La crociata contro i test rapidi non l'ho mai capita..come dire la scienza la difendiamo solo quando ci fa comodo! -