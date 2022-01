Telemarketing sul cellulare, come fare per non essere più disturbati: c’è una novità in arrivo (Di lunedì 17 gennaio 2022) Contro il Telemarketing aggressivo è in arrivo una nuova regolamentazione del Registro delle Opposizioni. In particolare, l’obiettivo è arginare il fenomeno delle chiamate ricevute direttamente sullo smartphone. Ecco in cosa consisterà. Telemarketing, cosa cambierà tra poche settimane per i consumatori Sta per arrivare un nuovo strumento per opporsi alle chiamate indesiderate e spesso insistenti da parte delle società di Telemarketing. Il Registro delle Opposizioni vedrà infatti cambiata la propria regolamentazione, così da poter includere anche le numerazioni telefoniche dei cellulari. Si tratta di un processo che dovrebbe entrare in vigore con una delibera di approvazione tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio 2022, secondo quanto annunciato dal deputato Simone Baldelli, Presidente della Commissione ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 17 gennaio 2022) Contro ilaggressivo è inuna nuova regolamentazione del Registro delle Opposizioni. In particolare, l’obiettivo è arginare il fenomeno delle chiamate ricevute direttamente sullo smartphone. Ecco in cosa consisterà., cosa cambierà tra poche settimane per i consumatori Sta per arrivare un nuovo strumento per opporsi alle chiamate indesiderate e spesso insistenti da parte delle società di. Il Registro delle Opposizioni vedrà infatti cambiata la propria regolamentazione, così da poter includere anche le numerazioni telefoniche dei cellulari. Si tratta di un processo che dovrebbe entrare in vigore con una delibera di approvazione tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio 2022, secondo quanto annunciato dal deputato Simone Baldelli, Presidente della Commissione ...

