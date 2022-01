Tali e quali, Cristiano Malgioglio senza mezzi termini: “Io non …” (Di lunedì 17 gennaio 2022) Cristiano Malgioglio sappiamo essere un noto personaggio televisivo iTaliano e molto ricercato soprattutto in questi ultimi anni. Ha preso parte a diverse trasmissioni televisive, è stato uno dei concorrenti ufficiali del Grande fratello vip. Quest’anno lo abbiamo visto tra i giudici di Tale e quale show ed anche di Tali e quali, trasmissioni condotte da Carlo Conti. Cristiano è stato al fianco di altri personaggi noti come Loretta Goggi e Giorgio Panariello ed è stato molto amato dal pubblico iTaliano. Nel corso di un’intervista rilasciato a Gente, sembra che Cristiano abbia parlato di questo ruolo e di questa esperienza che per lui è stata molto gratificante. Ma cosa ha dichiarato? Cristiano Malgioglio la ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 17 gennaio 2022)sappiamo essere un noto personaggio televisivo iano e molto ricercato soprattutto in questi ultimi anni. Ha preso parte a diverse trasmissioni televisive, è stato uno dei concorrenti ufficiali del Grande fratello vip. Quest’anno lo abbiamo visto tra i giudici di Tale e quale show ed anche di, trasmissioni condotte da Carlo Conti.è stato al fianco di altri personaggi noti come Loretta Goggi e Giorgio Panariello ed è stato molto amato dal pubblico iano. Nel corso di un’intervista rilasciato a Gente, sembra cheabbia parlato di questo ruolo e di questa esperienza che per lui è stata molto gratificante. Ma cosa ha dichiarato?la ...

Advertising

infoitcultura : Tali e Quali diretta 15 gennaio: trionfa Daniele Quartapelle con Renato Zero - infoitcultura : Tali e Quali 2022, Daniele alias Zero è il vincitore della seconda puntata: la classifica completa - infoitcultura : C’è Posta per Te vs Tali e Quali: ecco chi ha vinto la “sfida” degli ascolti del sabato… - sabry_vix : @GiorgioMilano61 @Cristin62807522 @matteosalvinimi @IsoradioRai Tali e quali ai 5 stelle, faranno la stessa fine insieme. - conamorechiara : Comunque tweet scritto mentre guardo le repliche di Tali e Quali e c'era un'imitatrice di Britney perché a me purtroppo della sessione -