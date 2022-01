Sparatoria a Milano | l' ipotesi del gip | ' Il mandante protebbe essere un rapper'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sparatoria Milano

Il mandante della spedizione punitiva conclusasi con una sparatoria in piazza Monte Falterona, nel quartiere San Siro a Milano, nel quale è rimasto ferito un egiziano di 26 anni lo scorso 8 gennaio, potrebbe essere un rapper milanese per questioni legate all'ottenimento di contratti musicali. Emerge dall'ordinanza del gip sui fatti dell'8 gennaio.