SNAI – Coppa Italia | Lazio e Juve lanciate verso i quarti di finale

(Milano 17 gennaio 2022) - Biancocelesti e bianconeri favoritissimi nelle due sfide di domani con Udinese e Samp: per Sarri, passaggio del turno a 1,27, Allegri a quota ancora più bassa, 1,15. Mercoledì, Sassuolo-Cagliari e Inter-Empoli, altre gare da «1» fisso. Chiusura giovedì con Roma-Lecce: pugliesi in salita, il «2» è un'impresa da 8,25. Milano, 17 gennaio 2022 – Sono nove le squadre di Serie A che da domani a giovedì scenderanno in campo per la seconda parte degli ottavi di finale di Coppa Italia, dopo le tre partite giocate la settimana scorsa. Si comincia domani con Lazio-Udinese e Juventus-Sampdoria. I biancocelesti ritrovano all'Olimpico i bianconeri friulani dopo il pazzo incontro del 2 dicembre scorso, fissato sul 4-4 con il gol al 90' dell'udinese Arslan. Il precedente non sposta però un ...

